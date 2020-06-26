РИАМО - 26 июн. Депутат Госдумы Сергей Пахомов принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, парламентарий проголосовал на участке в Сергиево-Посадском округе Подмосковья.

«Почему сегодня (проголосовал – ред.)? Причина очень простая — нет смысла откладывать это дело на последний день — это раз. Тем более, если ты уже определился. Второе — мы тоже прекрасно понимаем, что необходимость именно семи дней голосования, она как раз связана с тем, что все равно определенные ограничения и риски, связанные с <…> коронавирусной инфекцией, они остаются. И поэтому все мы заинтересованы, не только члены избирательной комиссии, чтобы как можно меньше были очереди на участках», — сказал Пахомов.

Пахомов подчеркнул, что принял решение голосовать на своей родине — в Московской области.

«Конституция есть, и по ней мы все живем. Законы можно менять в зависимости от времени, необходимости, но Конституция — это более базовый документ, который можно тоже менять. Но для этого должно прийти время, должны сойтись определенные предпосылки, что сейчас, собственно говоря, и происходит. Мы в стране получили возможность сейчас зафиксировать базовые ценности, о которых в 90-х даже не мечтали. Сегодня пришло такое время, мы должны воспользоваться этим моментом и такое решение принять», — подчеркнул депутат.

Он отметил, что особо важными являются поправки, касающиеся национальной безопасности, социальных гарантий, защиты детства, семьи, здравоохранения и образования.

«Большой блок поправок ограничений для чиновников в первую очередь — это, по сути своей, прямой запрет чиновникам иметь двойное гражданство, вид на жительство, даже счета в иностранных банках за пределами России. Это абсолютно правильное решение, давно напрашивалось: человек, который приходит работать в государственный или муниципальный, в любой орган власти в России, должен на 100% отождествлять свое настоящее и будущее только с Россией», — подчеркнул Пахомов.

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию стартовало в России 25 июня. Избирательные участки будут работать по 1 июля включительно.

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