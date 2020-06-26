РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июн. В подмосковных Люберцах с 1 июля открываются бассейны и фитнес-центры, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«С 1 июля 2020 года на территории Люберец будет возобновлена деятельность фитнес-центров, бассейнов и спортивных площадок. Спортобъекты начнут принимать посетителей в строгом соответствии со Стандартом по организации работы таких заведений»,- говорится в сообщении.

Согласно рекомендациям по организации работы объектов спорта, в спортивных учреждениях организуют все условия для минимизации вероятности заражения коронавирусной инфекцией их посетителей. Все помещения и инвентарь будут проходить регулярную обработку с использованием дезинфицирующих средств.

Ограничения в части проведения групповых тренировок накладывают лимит до 20 занимающихся спортсменов одновременно. На одну легкоатлетическую дорожку или сектор, теннисный корт, конный манеж или дорожку в бассейне должно приходиться не более двух человек. А при проведении занятий в спортивных школах будут присутствовать их сотрудники из расчета один сотрудник на восемь занимающихся.

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Текстовая трансляция

26 ИЮНЯ

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- Траты москвичей в сфере общепита выросли после отмены самоизоляции. Средний чек поднялся до 1,6 тысячи рублей.

- В Подмосковье за минувшие сутки умерли 14 человек с коронавирусом, общее число смертельных случаев в регионе за все время пандемии достигло 846

- За сутки в России зарегистрировали 6 800 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 390 больных. В Москве - 813.

- Московские врачи вылечили еще 1997 пациентов с коронавирусом. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 144 191

- Число вылечившихся от коронавируса в Подмосковье превысило 30 тысяч человек. Все выздоровевшие выписаны.

- В Москве за сутки скончались 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. Общее число жертв пандемии достигло 3694 человек.