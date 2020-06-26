РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. В подмосковном Подольске в парке имени Виктора Талалихина начнут по воскресеньям проводить бесплатные занятия йогой, первое состоится 28 июня, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени В. Талалихина Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Йога-студия «Шанти» возобновила бесплатные занятия йогой по воскресеньям в парке. Встречаемся каждое воскресенье

с 10:00 до 12:00 на поляне за памятником Виктору Талалихину около главного входа», - говорится в сообщении.



28 июня занятие проведет преподаватель Ольга Малышева.



