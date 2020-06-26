РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 июн. В подмосковном Красногорске в пятницу состоялось прощание с бывшим главой поселения, почетным гражданином Виктором Кругликовым, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Прощание с Виктором Валентиновичем Кругликовым – почетным гражданином Красногорска, главой городского поселения с 2006 по 2014 годы состоялось в Знаменском храме в пятницу, 26 июня», - говорится в сообщении.

Прощание состоялось в Знаменском храме. Проститься пришли родные, близкие, представители органов власти, трудовых коллективов и жители Красногорска.

«Я думаю, что многие жители Красногорска будут вспоминать Виктора Валентиновича добрым словом, потому что он был внимательным, чутким и сделал много добрых и полезных дел, оставив после себя осязаемые, видимые результаты. Пусть земля ему будет пухом», - сказала глава горокруга Красногорск Эльмира Хаймурзина.

Виктор Кругликов скоропостижно скончался на 70-м году жизни 23 июня. Он будет похоронен на Нахабинском кладбище.