РИАМО – 26 июн. Исследование качества услуг передачи данных в сотовых сетях Московской области показало, что абоненты МТС быстрее, чем абоненты других операторов, загружают фото, видео и документы в Сеть, скорость передачи данных от пользователя составляет 18,5 мегабит в секунду.

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily провело исследование качества услуг передачи данных в сотовых сетях Московской области, назвав муниципалитеты, где условия для удаленной работы оптимальны благодаря хорошему LTE-покрытию.

«По данным сотовых операторов, с началом самоизоляции в марте-апреле до 30% столичных абонентов уехали в Московскую область, летом таких абонентов стало еще больше. Необходимость обеспечить удаленную работу требует надежного интернет-соединения, а большая часть дачных поселков не подключена к фиксированным сетям. Мобильный интернет стал единственным вариантом», — говорится в исследовании агентства.

Исследование показало, что сотовые сети в целом сумели справиться с ростом трафика. Скорость передачи данных к пользователю у МТС в среднем составляет 43 мегабита в секунду. Именно эта скорость отвечает за загрузки данных и открытие страниц. Скорость передачи данных от пользователя (отправка данных) - 18,5 мегабит в секунду. Абоненты МТС быстрее, чем абоненты других операторов, загружают фото, видео и документы в Сеть.

Качество серфинга определялось по эталонной странице Kepler – МТС имеет практически максимальный показатель 98%.

В настоящий момент в сети МТС в Московской области задействованы более 18 тысяч базовых станций. Покрытие сети 4G за пределами МКАД превышает 90%, а в четверти населенных пунктов области приближается к 100%.