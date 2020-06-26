РИАМО - 26 июн. В ходе расследования уголовного дела в отношении 53-летнего жителя подмосковной Каширы, которого подозревают в серии убийств и изнасилований, установлено еще два эпизода, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«Подозреваемый признался, что в сентябре и октябре 2019 года совершил изнасилование и убийство двух женщин 1940 и 1950 годов рождения. Он совершал преступления по той же схеме, что и остальные: проникал в окна, расположенные на первых этажах и сначала душил жертву, а затем совершал насильственный половой акт», — говорится в сообщении.

Преступления совершены в период с 2010 по 2020 год на территории Каширы и Ступина. Двум потерпевшим удалось выжить.

По всем семи эпизодам с подозреваемым провели проверки показаний на месте. Он детально показал и рассказал, как совершал преступления. По его словам, выбор жертвы носил случайный характер. Злоумышленник проникал в окна, расположенные на первых этажах домов, где сначала душил жертву, а затем насиловал.

Подозреваемому назначена комплексная психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза. Следователи продолжат проверять причастность подозреваемого к совершению иных аналогичных преступлений.