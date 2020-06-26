РИАМО - 26 июн. Продюсер Яна Рудковская проголосовала по поправкам к Конституции РФ на участке в Одинцовском округе Подмосковья, продюсер подчеркнула, что участие в голосовании — это проявление гражданской позиции.

«Я считаю, что это гражданская позиция каждого человека. Здесь неважно – ты можешь проголосовать «против», ты можешь проголосовать «за», главное — проголосовать, главное — проявить свою позицию. Нельзя просто сидеть и говорить, критиковать власть. Если у вас есть несогласие с властью, вы можете прийти и проголосовать «против». Если вы согласны с властью, вы можете проголосовать «за», — сказала Рудковская.

Она добавила, что нельзя просто критиковать и ничего не делать, особенно критиковать людей за их позицию. Рудковская подчеркнула, что у каждого есть своя позиция, и ее можно выразить не только словами, но и делами. Продюсер отметила, что каждый голос важен.

Рудковская подчеркнула, что для нее многие поправки важны, но особенно она отметила поправку, касающуюся запрета чиновникам иметь двойное гражданство.

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию стартовало в России 25 июня. Избирательные участки будут работать по 1 июля включительно.

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