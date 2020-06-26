РИАМО - 26 июн. Цены на билеты в Московский зоопарк меняться не будут, также сохраняются все льготные категории граждан, которые могут посетить зоосад бесплатно, сообщила в пятницу генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Цена на билет была изменена в январе этого года. Когда мы ушли на карантин, она составляла 800 рублей. Сейчас у нас такая же цена билета за взрослого человека, но при этом мы сохранили большую льготную категорию», — сказала Акулова в ходе онлайн пресс-конференции.

Она отметила, что бесплатно зоопарк могут посетить дети до 18 лет, школьники и студенты, а также многодетные семьи, пенсионеры и многие другие.