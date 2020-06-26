РИАМО – 26 июн. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет, сообщает Газета.ru.

Это уже вторая помощь в 10 тысяч рублей для семей, в которых воспитывают детей до 16 лет.

«Тем, кто уже получал выплаты на детей до трех лет или на детей от трех до 16 лет, не нужно заново подавать документы, поскольку начисление выплаты будет происходить автоматически», – говорится в сообщении.

А те, кто еще не занимался оформлением этой выплаты, сделать это можно до 1 октября.

Ранее о второй единоразовой выплате сообщил президент России Владимир Путин в своем обращении к нации.

Выплаты на детей до 16 лет в июле: как получить еще 10 тысяч рублей>>