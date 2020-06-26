РИАМО - 26 июн. Ремонт внутреннего павильона панд в столичном зоопарке планируют завершить в понедельник, 29 июня, сообщила в пятницу генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Сейчас закрыт только павильон панд. <…> Там мы подкрашивали их внутренние вольеры. Сейчас идет процесс заливки пола. Это обычные плановые работы. С понедельника откроем его», — сказала Акулова в ходе онлайн пресс-конференции.

Она отметила, что посетители Московского зоопарка могут увидеть панд в уличных вольерах.

Акулова уточнила, что остальные внутренние помещения павильонов и экспозиций, а также детские площадки зоопарка уже открыты для посетителей.