РИАМО - 26 июн. Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский рассказал, что многие люди панически боятся укусов малярийных комаров, однако не все из них переносят данную инфекцию.

В ряде СМИ ранее появились статьи о том, что гибель из-за зимних морозов на юге России рыб гамбузий (их еще называют «москитными рыбками») может привести к росту числа комаров, в том числе малярийных. Дело в том, что эти рыбы поедают личинок кровососов.

«То, что комар называется малярийным, не означает, что он обязательно переносит эту инфекцию. Малярийные комары могут быть переносчиками инфекции, если сами являются ее носителями. Если инфекции нет, то их укус ничем не страшен», — сказал Марьинский в интервью радио Sputnik.

По его словам, в России бывают точечные, очень небольшие вспышки малярии. Ее могут завезти из тропических регионов.

Эксперт добавил, что неподготовленный человек вряд ли сможет отличить обычного комара от малярийного. Поэтому подозрительно рассматривать останки каждого прихлопнутого насекомого не стоит.

Малярия – тяжелая инфекционная болезнь, которая сопровождается повышением температуры, головной и суставной болью, усталостью и ознобом. Увеличиваются селезенка и печень, понижается гемоглобин в крови. По данным ВОЗ, более 90% заболеваний малярией приходится на африканские страны.