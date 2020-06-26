РИАМО – 26 июн. Торжественное мероприятие в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошло в Научно-исследовательском институте автомобильного транспорта в Москве, говорится в сообщении пресс-службы компании «ПЭК».

Мероприятие состоялось у мемориала воинам-автомобилистам, который находится на территории института, при участии представителей компании «ПЭК». На торжество собрались ветераны и труженики тыла, жизнь которых непосредственно связана с автомобильной отраслью. Перед ветеранами выступил генеральный директор ФБУ «Агентство федерального транспорта» Минтранса РФ Алексей Двойных, генеральный директор ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» Алексей Васильков и другие почетные гости.

«Заместитель директора компании «ПЭК» Вадим Филатов поздравил всех собравшихся ветеранов с юбилеем Великой Победы и вручил памятные подарки, главным из которых стала специально подготовленная специалистами компании совместно с министерством транспорта РФ, общероссийской общественной организацией «Деловая Россия», Национальным союзом экспертов в сфере транспорта и логистики книга «Автомобили Победы», - говорится в сообщении.

Книга представляет собой самую полную на сегодняшний день подборку информации о модификациях двух отечественных грузовых автомобилей: ГАЗ-АА грузоподъемностью 1,5 тонны («полуторка») и трехтонного ЗИС-5, который в народе называют «Захар Иваныч».

Филатов добавил, что 2020 год стал сложным для всех, но в то же время в этом году отмечается юбилей Победы в Великой Отечественной войне.

«Наш долг как продолжателей автомобильного дела и потомков тех, кто сражался и обеспечивал фронт, свято чтить память о людях, благодаря упорству, выдержке и самоотверженности которых легендарные автомобили доставляли к местам боевых действий боеприпасы и обмундирование, продукты и оружие, а вывозили с фронта раненых и погибших. Сколько бы лет ни прошло, мы всегда будем помнить, кому мы обязаны мирной жизнью, и сегодняшнее мероприятие – хорошее этому подтверждение», - заключил Филатов.

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