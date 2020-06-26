РИАМО(БАЛАШИХА) - 26 июн. Двадцать три таксофона установили в городском округе Балашиха, с их помощью можно бесплатно позвонить в любую точку России, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

ПАО «Ростелеком» в статусе единственного оператора универсального обслуживания в РФ обеспечивает функционирование таксофонов универсальной услуги связи (УУС). С ноября 2019 года отменена плата за внутризоновые и междугородные звонки с таксофонов УУС на мобильные номера российских операторов связи.

«Таким образом, с таксофонов УУС можно бесплатно звонить на любые стационарные и мобильные номера телефонов страны. В первую очередь, они выполняют социальную функцию, так как значительную часть трафика составляют звонки в экстренные оперативные службы (скорая помощь, полиция, противопожарная служба и другие). На территории городского округа Балашиха установлены 23 таксофона УСС», - говорится в сообщении.

Они расположены в селе Новый Милет на улице Парковой, 6; в деревнях: Полтево у дома №42 и на улице Никольской, 3; в Дятловке, дом №18а; в Пестово, дом №6; в Пуршево, на улице Центральной, дом №18, Русавкино-Поповщино, дом №14, Русавкино-Романово, дом№7, Соболихе на улице Липовой , дом №1 и улице Центальной, 39, в Федурново, дом № 47, Фенино, дом №114, в Черном, дом №136, Агрогородке, дом №6, в Павлино, дом №22.

В Балашихе таксофоны располагаются на улицах: проспект Ленина, №26, Свердлова, №14/6, Чехова, дом №18, а также в микрорайонах: Северный, дом №9, Железнодорожный на улицах. Автозаводская, 4, и Некрасова, 15, в Саввино, на улице Детской, 11, а также в Ольгино, на улице Граничная, 20.