РИАМО - 26 июн. Более семи тысяч избирателей подмосковного Реутова уже приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, это составляет 10% от жителей муниципалитета, наделенных правом избирательного голоса, сообщил глава городского округа, секретарь местной организации партии «Единая Россия» Станислав Каторов.

В пятницу совместно с председателем Московской областной Думы он проверил ход голосования и санитарное состояние избирательных участков №№ 2648, 2649 и 2650, находящихся на территории школы №1 в Реутове.

«Продолжается неделя голосования, в течение которой каждый житель в любое удобное для него время может посетить избирательные участки или проголосовать на дому. На сегодняшний день в Реутове проголосовало более семи тысяч или 10% процентов жителей, наделенных правом избирательного голоса. При этом 2 тысячи человек проголосовали на дому», - сказал Каторов.

Он напомнил, что избирательные участки открыты с 8 утра до 8 часов вечера по 1 июня включительно. Любой также вправе без объяснения причин вызвать представителей избирательной комиссии на дом по телефону: 8 (498) 661-91-40, либо через портал госуслуг.

Во время осмотра участков в Реутове председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что на них соблюдаются все меры безопасности.

«Все члены избирательных комиссий прошли тестирование на коронавирусную инфекцию. На месте выдаются маски и перчатки, предусмотрена регулярная дезинфекция», - отметил спикер областного парламента.

Голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня. Всего в Реутове действуют 46 участковых избирательных комиссий (УИК), которые распределены по 19 точкам: школам, досуговым центрам, учреждениям культуры. В каждой УИК работают по семь членов комиссии. Участки открыты с 8:00 до 20:00. Всего в Реутове зарегистрировано более 71 тысячи избирателей.

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