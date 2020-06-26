РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 26 июн. Завершено проектирование плавательного бассейна в поселке Монино городского округа Щелково, проект получил положительное заключение Мособлгосэкспертизы, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

В здании разместятся основные и вспомогательные помещения: бассейн для оздоровительного плавания, зал сухого плавания, снарядная, душевые, раздевалки, а также административные помещения и медицинский блок.

«Новый двухэтажный спортивный комплекс смогут посещать более 60 человек в смену. Бассейн будет рассчитан на шесть дорожек по 2,5 метра. Общая площадь объекта составит около 2 тысяч квадратных метров», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

На прилегающем участке предусмотрены работы по озеленению территории, устройство тротуаров с учетом маломобильных групп населения, детской площадки, размещение автомобильной парковки.

Проектирование и возведение нового объекта спорта предусмотрено государственной программой Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование осуществляется за счет средств бюджета. Плановое завершение работ и ввод в эксплуатацию - до конца 2022 года.