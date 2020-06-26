РИАМО - 26 июн. В Подмосковье ввели в эксплуатацию пять вертолетных площадок на территории травмоцентров первого уровня в четырех муниципальных образованиях, новые площадки позволят повысить уровень оказания скорой медицинской помощи, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На сегодня работы по устройству вертолетных площадок завершены в Клину, Мытищах, Подольске и Люберцах.

«В рамках ремонтного сезона силами ГБУ «Мосавтодор» отремонтированы вертолетные площадки на территории областных травмоцентров в Клину, Люберцах и Мытищах. На объектах заменили покрытие и нанесли разметку, они эксплуатируются днем. В Подольске построили две вертолетные площадки. Они также готовы принимать авиабригады в дневное время», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

До конца года после обустройства площадок сигнальными огнями будет возможна их эксплуатация в круглосуточном режиме.

Порядка 80% работы авиамедицинских бригад — работа с пострадавшими в дорожно-транспортных происшествиях. Медицинская авиапомощь значительно сокращает время доставки тяжело раненых в специализированные учреждения. Так авиационная бригада реагирует на вызов оперативно — в среднем время от поступления обращения до взлета составляет 5-15 минут, в течение 20 минут пострадавшего доставляют в медучреждение.

Всего в Подмосковье работает девять травмоцентров первого уровня, которые оснащены необходимым оборудованием. Все центры привязаны к дорогам — они расположены в Химках, Наро-Фоминске, Одинцове, Подольске, Красногорске, Солнечногорске, Коломенском, Богородском и Раменском городских округах.

Ремонт и строительство вертолетных площадок проводится в Подмосковье в рамках национального проекта «Здравоохранение» совместно с Минздравом Подмосковья.