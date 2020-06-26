РИАМО - 26 июн. Около входа в Московский зоопарк появились мошенники, которые продают посетителям фальшивые билеты, приобрести легальные билеты можно только на официальном сайте или в кассах зоосада, сообщила в пятницу генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Мы открыли уже кассы. Это связанно в основном с тем, что мы столкнулись с группой мошенников, к сожалению. Те люди, которые ходят перед главным входом и предлагают выкупить билет дешевле, – это все незаконный бизнес», - сказала Акулова.

Она отметила, что мошенники даже пытались угрожать сотрудникам Московского зоопарка, которые не пропускали посетителей с фальшивыми билетами. На данный момент зоосад подал заявление в полицию на этих мошенников.

Она напомнила москвичам и гостям столицы о том, что легальные билеты можно приобрести только онлайн на официальной странице зоосада или в кассах перед входом в Московский зоопарк.