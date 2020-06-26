РИАМО - 26 июн. Международные авиаперевозки могут возобновиться в июле после того, как будет подтверждена безопасность авиаперевозок внутри России, сообщает РИА Новости.

Об этом сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Текстовая трансляция

26 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 6 800 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 390 больных. В Москве - 813.

- Московские врачи вылечили еще 1997 пациентов с коронавирусом. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 144 191

- Число вылечившихся от коронавируса в Подмосковье превысило 30 тысяч человек. Все выздоровевшие выписаны.

- В Москве за сутки скончались 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. Общее число жертв пандемии достигло 3694 человек.