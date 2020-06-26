РИАМО - 26 июн. В первый день голосования по поправкам к Конституции РФ в Подмосковье проголосовали 445,5 тысячи человек, таким образом, явка составила 7,67%, сообщается на сайте вестника Избирательной комиссии Московской области.

Больше 80% избирателей проголосовали на избирательных участках, почти 10% — дома, примерно столько же — на придомовых территориях, и чуть меньше 1% проголосовали в населенных пунктах, где отсутствуют места для голосования.

«Ровно в 8:00 открылись все 100% участков – 4182. Также было организовано 687 мест для голосования вне стационарных участков», - говорится в сообщении.

В Избирательную комиссию Московской области поступило 29 письменных обращений. 25 из них – разъяснительного характера и четыре жалобы на предполагаемые нарушения. По всем подготовлены ответы.

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию стартовало в России 25 июня. Избирательные участки будут работать по 1 июля включительно.