РИАМО - 26 июн. На базе онкологических центров Москвы в полном объеме заработали шесть патоморфологических лабораторий, проведены уже почти 12 тысяч молекулярно-генетических и иммуногистохимических исследований, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что большую работу по развитию онкослужбы Москвы начали в прошлом году. Одним из проектов, запущенных в октябре 2019 года, стало создание шести современных патоморфологических лабораторий на базе ведущих городских онкологических клиник

«Безусловно, пандемия коронавируса внесла коррективы в наши планы. Но уже в марте мы получили последнее необходимое оборудование – высокоточные микроскопы и аппараты для проведения иммуногистохимических и молекулярно-генетических исследований», – сказала Ракова.

По ее словам, во время пандемии коронавирусной инфекции все объемы оказания плановой онкологической помощи в Москве не просто были сохранены, но увеличились примерно на четверть по сравнению с прошлым годом.

«В Москве ни на один день не останавливалось оказание онкологической помощи пациентам. Стационары, которые специализируются на онкологии, продолжали работать в плановом объеме. В результате за период пандемии коронавируса объемы онкологической помощи не только были сохранены, но и увеличились примерно на 25%», – добавила вице-мэр.