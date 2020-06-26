РИАМО - 26 июн. В Москве еще два стационара, которые ранее перепрофилировали для лечения пациентов с коронавирусом, вернулись к стандартному режиму работы, речь идет о госпитале для ветеранов войн №3 и больнице имени Давыдовского, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Объемы оказания экстренной помощи в городе возвращаются на уровень до начала пандемии Covid-19. В обычный режим начинает переходить и плановая госпитализация.

«Мы продолжаем работу по обратному перепрофилированию ковидных стационаров к стандартному формату оказания медпомощи. На этой неделе возобновляется плановый прием пациентов в больнице Давыдовского и в госпитале ветеранов войн №3. На следующей неделе возвращается к обычному ритму жизни второй госпиталь. Всего у нас будет более 10 госпиталей, которые возвращаются к нормальному режиму работы», — сказала Ракова.

Ранее к плановой и экстренной медицинской помощи вернулись больницы имени Плетнева, Мухина, Демихова, Жадкевича, ГКБ №31, госпиталь на Шаболовке, а также госпиталь для ветеранов войн №1. В первую очередь начался прием плановых пациентов по профилям хирургии, травматологии и кардиологии.

Все медики из учреждений, которые вернулись к оказанию плановой помощи, прошли тестирование на коронавирус, в дальнейшем сотрудники будут проходить исследования на коронавирус еженедельно.

Тестирование на коронавирус также проходят и пациенты. К плановому лечению врачи приступают только после получения отрицательных результатов анализов.

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Текстовая трансляция

26 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 6 800 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 390 больных. В Москве - 813.

- Московские врачи вылечили еще 1997 пациентов с коронавирусом. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 144 191

- Число вылечившихся от коронавируса в Подмосковье превысило 30 тысяч человек. Все выздоровевшие выписаны.

- В Москве за сутки скончались 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. Общее число жертв пандемии достигло 3694 человек.