РИАМО - 26 июн. Дату начала реставрации памятника Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве определят в скором времени, старт работ могут отложить из-за эпидобстановки, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Государственного исторического музея.

Согласно первоначальному плану реставрационные работы должны были начаться сразу после парада Победы в мае этого года. Однако из-за ситуации с распространением коронавируса реставрацию отложили.

«Мы смотрим за ситуацией в стране. Работы должны были начаться после майского парада. Но в данный момент мы все работы притормозили. И если сантребования будут ужесточены - мы снова сместим сроки начала работ», - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что все работы будут проводить в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора, если они будут действовать на момент начала реставрации.

В настоящее время ведется подготовка конкурса на проведение реставрации памятника. После конкурса начнется возведение реставрационного павильона. Закончить работы намерены в 2022 году, когда будет отмечаться 150-летие Государственного исторического музея.