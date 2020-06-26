РИАМО - 26 июн. Государственные лаборатории ветеринарной службы подмосковного Минсельхозпрода провели свыше 18 тысяч исследований на грипп птиц за первое полугодие текущего года, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Птичий грипп — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания и высокой летальностью.

«В регионе идет активное развитие птицеводческой отрасли, в том числе благодаря своевременному предотвращению заноса и распространения болезней птиц, в частности особо опасного заболевания — грипп птиц. За половину нынешнего года в наших ветлабораториях проведено на 7% больше исследований на птичий грипп, чем за весь 2019 год. В прошлом году ветврачи провели 16,8 тысячи», — сказал Разин.

Более 11,5 миллионов голов птиц содержится в областных птицеводческих хозяйствах области.

«Развивается птицеводство и в личных подсобных, крестьянско-фермерских хозяйствах, где выращивают сельскохозяйственную и декоративную птицу, которой в настоящее время насчитывается более 200 тысяч особей», — отметил министр.

На территории Подмосковья работают крупные предприятия — «Элинар-Бройлер», «Петелинская птицефабрика», «Смена», «Генофонд», «Егорьевская птицефабрика» и другие. На предприятиях выращивают кур несушек и бройлеров, перепелов и индюков.

Благодаря мероприятиям по предотвращению птичьего гриппа эффективно поддерживается стабильное эпизоотическое благополучие региона и обеспечивать постоянный прирост поголовья птицы в хозяйствах Подмосковья. Кроме того, эти мероприятия позволяют обеспечить продовольственную безопасность региона.