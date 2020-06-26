РИАМО - 26 июн. Государственные лаборатории ветеринарной службы подмосковного Минсельхозпрода провели свыше 18 тысяч исследований на грипп птиц за первое полугодие текущего года, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.
Птичий грипп — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания и высокой летальностью.
Более 11,5 миллионов голов птиц содержится в областных птицеводческих хозяйствах области.
«Развивается птицеводство и в личных подсобных, крестьянско-фермерских хозяйствах, где выращивают сельскохозяйственную и декоративную птицу, которой в настоящее время насчитывается более 200 тысяч особей», — отметил министр.
На территории Подмосковья работают крупные предприятия — «Элинар-Бройлер», «Петелинская птицефабрика», «Смена», «Генофонд», «Егорьевская птицефабрика» и другие. На предприятиях выращивают кур несушек и бройлеров, перепелов и индюков.
Благодаря мероприятиям по предотвращению птичьего гриппа эффективно поддерживается стабильное эпизоотическое благополучие региона и обеспечивать постоянный прирост поголовья птицы в хозяйствах Подмосковья. Кроме того, эти мероприятия позволяют обеспечить продовольственную безопасность региона.
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