РИАМО - 26 июн. В Москве будет обеспечена полная безопасность для всех участников Единого госэкзамена, в помещениях будут проводить дезинфекцию, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Также все сотрудники, задействованные в ЕГЭ, в обязательном порядке пройдут тестирование на коронавирусную инфекцию. Все пункты сдачи экзамена будут максимально подготовлены с точки зрения эпидемиологической безопасности. Первый экзамен пройдет 3 июля.

«Все сотрудники, которые участвуют в сдаче ЕГЭ, от учителей до охранников, в обязательном порядке сдадут анализы на коронавирус. Такое тестирование проходит по 30 июня. Также под контролем Роспотребнадзора пройдет полная дезинфекция всех помещений как перед началом экзаменов, так и в процессе экзаменационной кампании», — сказала Ракова.

До экзаменов не допустят сотрудников школ и выпускников, которые болеют или были в близком контакте с больными коронавирусом.

На входах будут проводить термометрию. На всех точках будет обеспечен запас средств индивидуальной защиты в необходимом объеме. Во время проведения экзаменов будет обеспечена необходимая социальная дистанция.