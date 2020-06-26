РИАМО - 26 июн. Теперь сервис «Яндекс.Лавка» может доставить продукты и товары первой необходимости даже на дачу, сервис расширил зону доставки до 25 километров от МКАД и до 45 километров по северо-западному направлению Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Заказать продукты из «Лавки» с доставкой в течение часа можно в любом из населенных пунктов в новой зоне, привезут даже в коттеджные поселки и дачные товарищества», — говорится в сообщении.

Заказ до двери дома или порога квартиры будут доставлять водители, сотрудничающие с сервисом «Яндекс.Такси». Доставка является бесплатной, при этом минимальный заказ составляет 1 тысячу рублей. Воспользоваться сервисом можно с 7 утра до полуночи.

«Теперь сервисом смогут воспользоваться еще пять миллионов человек. Им больше не нужно ехать в торговый центр или ближайший супермаркет, чтобы купить все необходимое: заказать можно фрукты и овощи, воду в канистрах, молочные продукты, мясо для шашлыка, готовую еду и даже подгузники для малыша», — отмечается в материале.

С появлением дачной доставки сервис стал доступен жителям Зеленограда, Балашихи, Подольска, Королева, Домодедова, Щелкова, Долгопрудного, Пушкина, Жуковского, Лобни и других городов Подмосковья.

В Дзержинском, Андреевке и Мытищах открылись локальные склады, в этих городах доставка будет занимать 10-15 минут.

В расширенных зонах продолжат действовать существующие правила безопасности. Все заказы сервиса доставляются бесконтактно. Курьерам выдают маски, перчатки и средства дезинфекции для рук. Каждая точка сервиса дважды в день проходит дезинфекцию.