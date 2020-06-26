РИАМО - 26 июн. Мещанский суд Москвы в пятницу признал режиссера Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере по делу «Седьмой студии», передает Федеральное агентство новостей.

«Серебренников признан руководителем преступной группы, которая занималась расхищением государственных денег, которые выделяло министерство культуры РФ», — говорится в сообщении.

Вместе с ним приговора ждут бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, продюсер Юрий Итин и экс-чиновница Минкульта Софья Апфельбаум.

Прокурор ранее попросил приговорить режиссера к 6 годам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей. Для трех других фигурантов он запросил наказание в виде 5 и 4 лет лишения свободы.

По данным следствия, в 2011 году Серебренников основал проект «Платформа», для развития и популяризации современного искусства, на который в 2011-2014 годах в министерстве культуры РФ выделили свыше 214 миллионов рублей. По оценкам СК, в общей сложности было выведено и похищено порядка 130 миллионов рублей.