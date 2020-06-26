РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 июн. Временные участковые избирательные комиссии открылись в четырех учреждениях здравоохранения Балашихи - две на базе Балашихинской областной больницы, в Московском областном онкологическом диспансере и госпитале Росгвардии, сообщается на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«Там могут проголосовать пациенты, находящиеся на лечении, и сотрудники медучреждений. Там также соблюдаются все необходимые санитарные нормы. Члены комиссий работают в масках, защитных экранах для лица и перчатках. Голосующим также выдаются необходимые средства индивидуальной защиты», - говорится в сообщении.

Общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>