Опасное лакомство: можно ли есть ранние арбузы

Особенности ранних сортов
В России ранние арбузы появляются на рынках и в магазинах в конце июля, поэтому даже самые скороспелые сорта не могут дойти до прилавков раньше этого времени. Если вам говорят, что арбузы местные, то варианта может быть два: либо они тепличные, либо вам врут, и ягода привозная. В обоих случаях от покупки лучше отказаться.
Скороспелые сорта действительно вызревают раньше свои собратьев. У них более тонкая корочка, благодаря которой ягода быстрее становится спелой, но и химикатов впитывает гораздо больше.
Зачастую ранние арбузы – не чудо селекции, а просто импорт из более теплых стран, где сезон бахчевых культур наступает раньше.
В июле можно купить арбузы, привезенные из Казахстана, Турции, Китая, Испании и Таиланда. Если указан местный производитель, это говорит о стопроцентном тепличном происхождении ягоды. Краснодарские и среднеазиатские арбузы появляются позже – в начале августа.
Чем опасны ранние арбузы
В ранних арбузах действительно может быть больше нитратов, чем в августовских. Нутрициолог и диетолог Александра Ноев отмечает, что не стала бы покупать ранние арбузы, появляющиеся на прилавках до начала августа. Если все же хочется поскорее полакомиться ягодой, важно понимать все риски.
Арбузы не любят перепадов температуры, поэтому ранние сорта вынуждены выращивать в теплицах. Как следствие, используют больше удобрений и пестицидов, появляется вероятность развития бактериальной инфекции.
Допустимый уровень нитратов, а они есть абсолютно в любой ягоде, – 60 миллиграммов на каждый килограмм. Если этот порог превышен, то арбузу дорога в мусорное ведро.
Импортные арбузы покрывают воском и специальными «кремами» для лучшей транспортировки. Также срывают их не совсем зрелыми, чтобы за время пути и реализации продукт не испортился. Поэтому тайские, китайские и индийские ягоды лучше не брать – они «доходили до кондиции» уже в дороге, к тому же имеют неестественную «упаковку», говорит эксперт.
Какие арбузы можно покупать
Стоит понимать, что абсолютной гарантии качества в случае с ранними арбузами нет. Но если решили рискнуть, то диетолог советует соблюдать определенные правила:
– арбуз должен быть небольшого размера – крупные ягоды набирают больше нитратов;
– на кожуре не должно быть вмятин, повреждений и проколов. Любое нарушение целостности арбуза – гарантия отравления;
– на ягоду обязательно должны быть документы, в которых указывается страна и регион происхождения;
– нельзя покупать арбузы у обочин дорог и в неорганизованных стихийных точках продажи – отследить легальность такого товара невозможно;
– ягоды должны храниться на поддонах, прилавках, полках или в ящиках – складирование на полу или земле не допустимо;
– стоит приобрести прибор для измерения уровня нитратов. На рынке, вероятно, проверить ягоду не получится, зато можно обезопасить себя перед трапезой;
– ранние арбузы нельзя съедать до корочки – розоватая и белая часть мякоти накапливает больше всего химикатов.
Перед едой нужно помыть арбуз с мылом и потереть щеткой. Делайте это в теплой воде, чтобы смыть воск, который мог быть нанесен перед транспортировкой ягоды.
Как выбрать качественный арбуз
Александра Ноев говорит, что особых способов выбора хорошего раннего арбуза нет. Об этом предупреждает и Роспотребнадзор в своих рекомендациях. То есть, ориентироваться нужно на те же признаки, что и при покупке обычной ягоды:
– глухой звук при похлопывании;
– отсутствие пятен, проколов и вмятин;
– равномерная окраска и желтое пятно на боку;
– сухая мочка плодоножки;
– общая твердость без мягких мест;
– при проведении ногтем по кожуре должен оставаться след и появляться легкий травянистый запах.
Покупать арбузы безопаснее всего в магазине. Крупные сети не рискуют и не заказывают ягоды с сомнительными сертификатами или вовсе без них. А вот в небольшом магазине или на рынке есть риск нарваться на опасный арбуз. Причем сам продавец едва ли знает, какой из арбузов хороший, а какой – не очень. Поэтому вам запросто могут предложить разрезать ягоду на пробу. Соглашаться нельзя – покупайте только целый арбуз.
Кому нельзя ранние арбузы
Ранние сорта лучше не давать детям. Ошибочно думать, маленький ломтик не принесет вреда, отмечает нутрициолог.
Избегать раннего лакомства стоит также людям с анемией и с пониженной свертываемостью крови. Для первой категории ягода опасна блокировкой гемоглобина и ухудшением обогащения крови кислородом. Для вторых – риском кровотечений. Проблемы с почками – тоже повод отказа от раннего арбуза.
Помните, арбуз – это десерт. Не стоит есть больше пары-тройки кусочков за один раз. И лучше это будет отдельный прием пищи.
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