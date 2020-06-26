Опасное лакомство: можно ли есть ранние арбузы

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В России ранние арбузы появляются на рынках и в магазинах в конце июля, поэтому даже самые скороспелые сорта не могут дойти до прилавков раньше этого времени. Если вам говорят, что арбузы местные, то варианта может быть два: либо они тепличные, либо вам врут, и ягода привозная. В обоих случаях от покупки лучше отказаться.

Скороспелые сорта действительно вызревают раньше свои собратьев. У них более тонкая корочка, благодаря которой ягода быстрее становится спелой, но и химикатов впитывает гораздо больше.

Зачастую ранние арбузы – не чудо селекции, а просто импорт из более теплых стран, где сезон бахчевых культур наступает раньше.

В июле можно купить арбузы, привезенные из Казахстана, Турции, Китая, Испании и Таиланда. Если указан местный производитель, это говорит о стопроцентном тепличном происхождении ягоды. Краснодарские и среднеазиатские арбузы появляются позже – в начале августа.

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