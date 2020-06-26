РИАМО - 26 июн. Средний чек в заведениях общепита Москвы на минувшей неделе вернулся к докризисным значениям — 1,6 тысячи рублей, рестораторы фиксируют серьезный всплеск спроса, пишет в пятницу газета «Известия».

Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» проанализировал 40 миллионов чеков в сутки с более чем 900 тысяч онлайн-касс в России, чтобы выяснить статистику после снятия ограничений на посещение кафе.

«К примеру, в Москве с 16 по 21 июня средний чек в ресторане вырос на 82% по сравнению с предыдущей неделей. Объем продаж в денежном выражении за этот период увеличился на 181%», — отмечается в материале.

В кафе и столовых более низкого ценового сегмента средний чек увеличился до 424 рублей (на 41%), а выручка выросла на 103%.

Несмотря на то, что ограничения сняты, москвичи все еще не торопятся приходить в заведения общественного питания, опасаясь за свое здоровье. По-прежнему лидируют доставка различных блюд на дом и еда на вынос.

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Текстовая трансляция

26 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 6 800 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 390 больных. В Москве - 813.

- Московские врачи вылечили еще 1997 пациентов с коронавирусом. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 144 191

- Число вылечившихся от коронавируса в Подмосковье превысило 30 тысяч человек. Все выздоровевшие выписаны.

- В Москве за сутки скончались 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. Общее число жертв пандемии достигло 3694 человек.