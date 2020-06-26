РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 июн. Поликлиника №2 в подмосковном Красногорске продолжит работать в качестве КТ-центра до 18 июля, плановый прием пациентов в этот период не проводится, сообщил представитель Красногорской городской больницы №2, в состав которой входит указанная поликлиника.

Пользователь logopedbalashova поинтересовалась в комментариях к посту в Instagram-аккаунте главы округа Эльмиры Хаймурзиной, начался ли плановый прием в поликлинике №2.

«Поликлиника на Ильинском шоссе закрыта под КТ-центр до 18 июля», - ответил представитель лечебного учреждения.

Хаймурзина в своем посте сообщила, что поликлиники округа вернулись к работе в штатном режиме с соблюдением всех санитарных норм. Также возобновляется прием в детских поликлиниках.