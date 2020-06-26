РИАМО - 26 июн. Финал городского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров стартовал в Москве в пятницу, передает корреспондент РИАМО.

Впервые за 10 лет из-за коронавирусной пандемии чемпионат проходит в дистанционном формате по видеосвязи.

«Многие пенсионеры освоили технику: компьютеры, планшеты, смартфоны и так далее, но карантин и пандемия подтолкнули нас к дистанционному общению. Мы желаем всем добиться хороших результатов. Победители будут участвовать в российском чемпионате, который состоится в июле», — сказал председатель Союза пенсионеров России по Москве Игорь Корнеев.

В городском финале принимают участие 41 финалист из 11 округов столицы. Всего в окружных этапах приняли участие более 200 москвичей старшего поколения, самому старшему из них 91 год.

По словам заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения столицы Владимира Филиппова, компьютер стал очень важной частью жизни пенсионеров.

«У нас более 100 тысяч участников проекта «Московское долголетие» за два года посетило курсы компьютерной грамотности, а среди тех 180 тысяч участников, которые прошли соцопрос в период пандемии, более 70% заявили, что они в ежедневном режиме легко и свободно пользуются компьютером и интернетом», — отметил Филиппов.

Он добавил, что во время самоизоляции для многих пенсионеров компьютер стал «окном в мир».