РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 июн. Мемориальную доску известному российскому историку и писателю, доктору исторических наук Александру Боханову установили на фасаде дома 11 в микрорайоне Гагарина в Балашихе, сообщается на сайте администрации округа.

На торжественной церемонии открытия присутствовали представители администрации Балашихи, Госдумы, городского совета депутатов, общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел», жители микрорайона Гагарина и представители Русской православной церкви.

«Многие сегодня пытаются исказить факты и события нашей страны, и только благодаря таким людям, как Александр Николаевич (Боханов — ред.), которые ювелирно и по крупицам собирали и собирают реальные исторические факты, у нас есть возможность не только познакомиться с портретами великих деятелей нашего государства, но и с настоящей историей нашей страны. И наша задача сохранить память о нем», — сказал главный федеральный инспектор по Московской области аппарата полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Петухов.

С мемориальной доски сняли символическое покрывало и возложили к ней цветы, представители РПЦ освятили памятный знак. Присутствующим подарили книги Боханова.

Депутат Госдумы Федерального собрания РФ Михаил Дегтярев поблагодарил администрацию Балашихи, общество «Двуглавый орел» за то, что делается для увековечивания памяти.

«Длинными греческими вечерами мы с Александром Николаевичем говорили об истории, о политике на острове Лемносе. Там у меня произошло знакомство с ним, и я о тех встречах храню очень теплые воспоминания. Он большой ученый, историк, и молодцы, что увековечили память о нем здесь, где он жил», — подчеркнул Дегтярев.

Боханов — доктор исторических наук, бывший ведущий сотрудник Института российской истории РАН, автор монографий «Император Николай II», «Император Александр III», «Императрица Александра Федоровна», «Правда о Григории Распутине», «Российская империя: образ и смысл». Историк опубликовал более 100 научных статей, 40 монографий и учебников для школ и высших учебных заведений.