РИАМО - 26 июн. Голосование по поправкам в Конституцию организовали в Москве таким образом, что поток голосующих на избирательных участках постоянный, при этом скоплений людей не возникает, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

В УИКах №№ 218, 238, 259 и 260 на Дубнинской улице продолжается голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию России. Горожане активно голосуют, при этом нагрузку на участки распределили: голосующие проходят по одному, не толпятся.

За происходящим следят наблюдатели, их по 1-3 человека на каждую участковую комиссию. На месте также дежурят сотрудники полиции.

Помещение для голосования размечено для соблюдения социальной дистанции. Везде расставлены антисептики. Члены УИКов работают в одноразовых халатах, перчатках и масках. Пришедшим выдают наборы с защитными средствами в упаковке.

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию стартовало в России 25 июня. Избирательные участки будут работать по 1 июля включительно.

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