РИАМО - 26 июн. Лучшие конкурсные работы фестиваля ландшафтного дизайна «Moscow Flower Show-2020» планируют реализовать в столице при поддержке жителей, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

«Те работы, которые были представлены на фестивале, могут быть реализованы на территории города, частично или полностью. <...> Будущее мегаполиса - за ландшафтными дизайнерами, городскую среду нужно менять», - сказал Кульбачевский.

Он отметил, что перед их реализацией важно узнать мнение жителей столицы. При чем ландшафтные работы могут быть актуальны как в лесопарковых зонах, так и в скверах, парках культуры и отдыха.

«Фестиваль объединяет две темы - экологическую составляющую и искусство <...> нам нужно создать красоту, которая бы устроила большинство», - заключил Кульбачевский.