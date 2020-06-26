РИАМО - 26 июн. Лучшие конкурсные работы фестиваля ландшафтного дизайна «Moscow Flower Show-2020» планируют реализовать в столице при поддержке жителей, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.
Он отметил, что перед их реализацией важно узнать мнение жителей столицы. При чем ландшафтные работы могут быть актуальны как в лесопарковых зонах, так и в скверах, парках культуры и отдыха.
«Фестиваль объединяет две темы - экологическую составляющую и искусство <...> нам нужно создать красоту, которая бы устроила большинство», - заключил Кульбачевский.
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