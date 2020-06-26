РИАМО - 26 июн. Онлайн-покупку билетов в столичном «Аптекарском огороде» сохранят после пандемии коронавируса, также планируется проводить различные онлайн-мероприятия, сообщил журналистам в пятницу председатель совета Ассоциации парков России, директор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм.

Пока в саду работают только открытые пространства, оранжереи планируют открыть в ближайшее время, уточнил он.

«Мы применяем формат онлайн-записи билетов на определенные сеансы. <...> Этот формат мы сто процентов распространим навсегда. Два формата будут сосуществовать», — сказал Ретеюм.

Он отметил, что онлайн-трансляции экскурсий, концертов и экспозиции пользовались большой популярностью во время самоизоляции, их смогли посмотреть тысячи человек. При этом стала более доступна обратная связь.