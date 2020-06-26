РИАМО - 26 июн. Свыше 80 тысяч посетителей ожидают на фестивале ландшафтного дизайна Moscow Flower Show-2020, который впервые проходит в онлайн-формате, заявил журналистам в пятницу руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

Мероприятие будет проходить по 5 июля, состоятся детский и взрослый конкурсы, мастер-классы и лекции. Посмотреть их можно на сайте.

«Девятый московский фестиваль ландшафтного дизайна Moscow Flower Show-2020 впервые проходит в виртуальном формате <...>. В успехе этого мероприятия в новом формате я не сомневаюсь», — сказал Кульбачевский.

Он отметил, что садово-парковое ландшафтное искусство имеет серьезное значение для Москвы. Если раньше фестиваль был привязан к площадке, его посещали около 80 тысяч человек.

«В онлайн-формате кругозор наших посетителей расширяется в разы», — резюмировал Кульбачевский.

Как отметила президент Национальной ассоциации «Гильдия профессионалов ландшафтной индустрии», президент Московского фестиваля садов и цветов Moscow Flower Show Карина Лазарева, всего было прислано около 100 дизайнерских работ на взрослый и детский конкурсы, из них отобрали по 40 работ. Ранее в фестивале участвовало около 60 работ из 10 стран.

«География расширилась, более 20 стран прислали свои конкурсные работы. Участники очень заинтересовались этим форматом. Мы очень надеемся, что виртуальный формат подачи материала станет востребованным», — заключила Лазарева.