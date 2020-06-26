РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска управляющая компания покосила траву и обрезала кустарник по трем адресам, сообщается в группе «МУП «СЕЗ».

«Этим летом интенсивно ведется покос травы во дворах многоквартирных домов, так как частые дожди и теплая погода сопутствуют обильному росту травы. Траву косят работники подрядной организации МУП «СЕЗ». 25 июня траву покосили на улице Симферопольская у домов №№4 и 27 и Заводская», - говорится в сообщении.

Обрезка кустов является неотъемлемой частью работ по благоустройству двора многоквартирного дома. Чтобы его аккуратный вид радовал жителей, подрядчики МУП «СЕЗ» регулярно производят стрижку кустов у подъездов.

25 июня обрезали кусты в поселке Южный у домов №№20, 32, 34.