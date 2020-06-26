РИАМО - 26 июн. Следователи выясняют обстоятельства столкновения прогулочного теплохода с причальной стенкой набережной в Москве, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел вечером 25 июня. Прогулочный теплоход «Лагуна», в котором находилось 46 выпускников девятого класса и 10 взрослых из числа родителей и сопровождающих, при развороте коснулся причальной стенки набережной в районе Учинского моста.

«В результате касания пострадавших нет, угрозы окружающей среде не имеется. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося», — отмечается в материале.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.