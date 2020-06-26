РИАМО - 26 июн. В Москве вечером в пятницу ожидаются серьезные заторы на дорогах в связи с массовым выездом жителей за город, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столичного правительства.

«Хорошая погода в пятницу — всегда к «дачным» заторам и раннему часу пик. Если вы сегодня планируете отправиться за город, лучше выезжать пораньше или попозже. А вот промежуток между 16:00 и 20:00 — не самое подходящее время», — говорится в сообщении.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с отступлением пандемии коронавируса на дорогах мегаполиса наблюдается все больше автомобилей. На сегодняшний день транспортный трафик в городе достиг 90% от уровня 2019 года.

Во время пика пандемии в столице действовали режим самоизоляции и цифровые пропуска, поэтому число личного транспорта на дорогах снизилось до рекордных показателей за последние годы.