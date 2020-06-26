РИАМО - 26 июн. Депутат Госдумы Оксана Пушкина проголосовала по вопросу внесения поправок в Конституцию России на избирательном участке в подмосковном Одинцове.

По словам парламентария, участие в голосовании по Конституции принципиально важно. Позиция «за» или «против» поправок демонстрирует, как россияне видят будущее своей страны.

«Вы в этом опросе обязаны принять участие. Даже среди моих избирателей есть скептические настроения, типа вот вам нужно количество людей, которое приходит сюда, цифры. С цифрами не волнуйтесь, а вот «за» или «против» - это принципиально важно», - сказала Пушкина.

Она отметила, что обновленная версия российской Конституции одна из самых прогрессивных в мире в части социальных гарантий.

«Для меня принципиально (наличие поправок – ред.) про чиновников, про депутатов, про членов Совета Федерации – гражданства, второго вида на жительства не должно быть ни у кого. Конституционально эта норма должна быть закреплена», - заключила депутат.

Голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию началось в России 25 июня. В Подмосковье открылись 4134 основных участка, а также более 2 тысяч участков в различных местах на улице. Основной день голосования в стране назначен на 1 июля.

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