РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. В подмосковном Подольске в ходе проверки выявили нарушения сроков реализации мясной, рыбной и молочной продукции и превышение средних цен на социально значимые продукты, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации партийного проекта ВПП «Единая Россия» «Народный контроль» член фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Подольск, муниципальный куратор партийного проекта Любовь Ушанева приняла участие в выездной проверочной комиссии по сетевым магазинам Подольска.

«Комиссия проверяла ассортимент и уровень цен на социально значимые продукты питания, условия хранения и сроки их реализации. Также провели контроль санитарно-эпидемиологических норм и правил, в том числе необходимость ношения индивидуальных средств защиты, наличие дозаторов с дезинфицирующими средствами для рук», - говорится в сообщении.

Совместно с представителями Подольской городской прокуратуры, Роспотребнадзора, управления потребительского рынка и управления по экономике и конкурентной политике администрации комиссия проверила сетевые магазины «Дикси», «Ярче», «Магнит», «Верный», «Перекресток».

В ходе проверки выявили нарушения сроков реализации мясной, рыбной и молочной продукции и превышение средних цен на социально значимые продукты, составлены акты.

По словам Ушаневой, выявленными нарушениями займется Подольская городская прокуратура. Юридические лица привлекут к административным мерам взыскания.