РИАМО - 26 июн. В конце июня в Москве начнется строительство нового фармацевтического завода, где будут производить 78 наименований лекарственных препаратов, говорится в сообщении пресс-службы комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столичного правительства.

ООО «Брайт Вэй Индастриз» запустит фармпроизводство на территории ОЭЗ «Технополис «Москва».

«В реализацию проекта инвестор вложит 2,8 миллиарда рублей и создаст почти 370 рабочих мест, еще 2,5 миллиарда рублей будут направлены на налоговые отчисления в бюджеты всех уровней», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, на заводе будут выпускать препараты для лечения болезней сердечно-сосудистой системы, пищеварительного тракта и обмена веществ, дыхательной системы, костно-мышечной системы, а также противомикробные лекарства.

Фармацевтическое производство займет участок в 3,01 гектара, площадь комплекса составит 49,5 тысяч квадратных метров. Запуск завода намечен на третий квартал 2021 года.