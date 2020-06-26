РИАМО - 26 июн. В столице с каждым днем сокращается число новых случаев коронавируса, за минувшие сутки подтверждено 813 новых случаев коронавируса, что в два раза меньше, чем две недели назад, когда было зафиксировано 1714 случаев, сообщается оперштаб Москвы по ситуации с Covid-19.

«Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», — говорится в сообщении.

Среди новых выявленных случаев 40,1% зараженных — это люди от 18 до 45 лет. Также 33,8% — граждане от 45 до 65, а 12,6% — от 66 до 79 лет. Еще 6% составляют лица старше 80, а 7,5% — дети.

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Текстовая трансляция

26 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 6 800 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 390 больных. В Москве - 813.

- Московские врачи вылечили еще 1997 пациентов с коронавирусом. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 144 191

- Число вылечившихся от коронавируса в Подмосковье превысило 30 тысяч человек. Все выздоровевшие выписаны.

- В Москве за сутки скончались 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. Общее число жертв пандемии достигло 3694 человек.