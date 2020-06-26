РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 июн. Ветеран Великой Отечественной войны, участник легендарного Парада Победы 1945 года Алексей Кужильный в возрасте 95 лет приехал в гости к военнослужащим Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского Росгвардии в Балашихе, говорится в сообщении Росгвардии.

24 июня 1945 года на Параде Победы стрелок пятой роты второго стрелкового батальона третьего стрелкового полка первой мотострелковой дивизии имени Ф.Э. Дзержинского внутренних войск НКВД рядовой Алексей Кужильный в составе особого сводного батальона бросал к подножию мавзолея знамена поверженных фашистских войск. 24 июня фронтовик снова побывал на Параде Победы на Красной площади — спустя 75 лет.

«На территории соединения ветерана встречали начальник Главного управления по работе с личным составом Росгвардии генерал-лейтенант Николай Рябчиков, командир ОДОН имени Ф.Э. Дзержинского генерал-майор Дмитрий Черепанов, военнослужащие и ветераны дивизии», - говорится в сообщении.

Кужильный возложил цветы к мемориалу павших воинов ОДОН имени Ф.Э. Дзержинского, посетил музей соединения, познакомился с условиями службы и с бытом современных воинов-дзержинцев, побывал на занятиях в кинологическом центре, на автодроме и в конно-спортивном центре соединения.

Он встретился с военнослужащими, которые 24 июня в составе парадного расчета Росгвардии прошли по главной площади страны на параде, посвященном 75-й годовщине в Великой Отечественной войне. Фронтовик отметил, что во время парада с особым чувством ждал появления на брусчатке Красной площади военнослужащих Росгвардии.

«Когда по площади пошли дзержинцы, я встал. Свою родную дивизию я должен был поприветствовать особенно. Ребята прошли замечательно, на твердую «пятерку». Рослые, подтянутые, бравые, они достойно представили Росгвардию», - отметил Кужильный.

Он рассказал воинам дивизии о своем фронтовом пути, своем участии в легендарном Параде Победы 1945-го, а также пожелал им служить честно, любить свою Родину и быть достойными продолжателями победных традиций героев Великой Отечественной войны.

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