РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 июн. Ремонт поликлиники №1 в городском округе Мытищи планируют продолжить и завершить в 2021 году, сообщил глава округа Виктор Азаров.

«Это долгоремонт. Я думаю, что в этом году мы совместными усилиями с коронавирусом справимся и вернемся в нормальное русло. Нормальный срок - это следующий год, можно будет продолжить и завершить капитальный ремонт поликлиники №1», - сказал глава в эфире телеканала «Первый Мытищинский».

Он добавил, что в ближайшее время запланировано новую поликлинику на улице Воровского, переоборудованную под стационар для пациентов, проходящих реабилитацию после коронавируса, вернуть в то состояние, в котором она находилась, и направить туда ряд пациентов, приписанных к поликлинике №1.