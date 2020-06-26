РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 июн. На улице Кузьминская подмосковных Котельников эвакуировали автомобили каршеринга, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Сотрудники администрации провели выездную проверку на предмет несоблюдения правил парковки на улице Кузьминская по многочисленным жалобам жителей.

«Совместно с сотрудниками ГУ МВД ОГИБДД «Люберецкое» была произведена эвакуация транспортных средств, нарушающих правила дорожного движения. Было эвакуировано большое количество автомобилей каршеринга», - говорится в сообщении.

Проводится ежедневный мониторинг и обследование территории городского округа на выявление нарушений.