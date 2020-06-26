РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 июн. Работы по благоустройству мемориала «Журавли» в подмосковных Котельниках завершат к 1 сентября, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Продолжаются работы по благоустройству мемориала «Журавли». Есть отставания, но подрядчик наращивает темпы. Работы должны быть завершены до 1 сентября», - говорится в сообщении.

Ранее на мемориале заменили гранитные облицовочные плиты и ограждение, покрасили стелы, восстановили гравировку и добавили на мемориальную доску фамилии трех ветеранов, которые ушли из жизни.