РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 июн. Школу на 825 мест в ЖК «Опалиха О3» подмосковного Красногорска планируют достроить летом 2021 года, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Представители министерства жилищной политики Московской области, фонда «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства», администрации округа Красногорск и инициативной группы граждан обсудили 25 июня в администрации горокруга сроки завершения строительства социальных объектов в ЖК «Опалиха О3»: детских садов на 350 и на 140 мест и школы на 825 мест.

«Срок получения государственной экспертизы - ориентировочно конец июля текущего года, после этого будут проведены торги на строительно-монтажные работы. Завершить строительство школы на 825 мест планируется летом 2021 года», - сообщил заместитель главы администрации по вопросам архитектуры и строительства Дмитрий Петрухин.

Представители фонда рассказали о проделанной работе и плановых сроках получения государственной экспертизы по проектной документации на два детских сада, окончание строительства которых запланировано на третий квартал 2021 года.

Кроме того, на встрече обсудили благоустройство на территории ЖК. Вопрос по устранению всех недоделок, оставшихся от предыдущего застройщика, взят на контроль министерством жилищной политики.

«На совещании принято решение проводить встречи в таком формате на регулярной основе – два раза в месяц», - заключается в материале.