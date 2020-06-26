РИАМО - 26 июн. В Московской области за прошедшие сутки выявили 390 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в регионе выявили более 56 тысячи случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

«Всего в Московской области зафиксировано 56 243 случая заболевания коронавирусной инфекцией», — отмечается в материале.

За весь период пандемии в Подмосковье выздоровели 30 491 человек, в том числе за сутки — 1489 человек.

В Подмосковье постепенно снимают введенные ранее ограничительные меры, регион возвращается к привычному образу жизни. Однако граждане все еще должны носить маски для профилактики заражения Covid-19.

На текущий момент в России зафиксировано 620 794 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в стране зафиксировали 8 781смертельных исходов, выздоровели 384 152 человека.

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Текстовая трансляция

26 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 6 800 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 390 больных. В Москве - 813.

- Московские врачи вылечили еще 1997 пациентов с коронавирусом. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 144 191

- Число вылечившихся от коронавируса в Подмосковье превысило 30 тысяч человек. Все выздоровевшие выписаны.

- В Москве за сутки скончались 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. Общее число жертв пандемии достигло 3694 человек.