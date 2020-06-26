РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 июн. В жилом комплексе «Белые Росы» подмосковных Котельников, который является долгостроем, провели обследование технического состояния несущих и ограждающих строительных конструкций, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Министерство жилищной политики Московской области опубликовало ответы на вопросы дольщиков ЖК «Белые Росы» Котельников о проведении экспертизы.

«В соответствии с заключенным с ООО «Стройкомфорт» договором ООО «Проммашстрой» провело обследование технического состояния несущих и ограждающих строительных конструкций, внутренних инженерных систем, наружных инженерных сетей. По его итогам произведен расчет стоимости строительно-монтажных работ, необходимых для завершения строительства и ввода ЖК «Белые Росы» в эксплуатацию», - говорится в сообщении.

В настоящее время Конкурсным управляющим ООО «Стройкомфорт» проводятся мероприятия по взаимодействию с ППК «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства». По информации фонда, вся необходимая документация предоставлена, проводится проверка документов.

Затем проведут строительно-техническую экспертизу объекта, проверку результатов для дальнейшего рассмотрения и принятия решения на Наблюдательном совете фонда.